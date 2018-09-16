Почти 98% протоколов обработаны на выборах губернатора Приморья

Разрыв между кандидатами в губернаторы Приморского края во втором туре выборов сократился до минимума. По результатам обработки 97,81% протоколов он составляет 3%, сообщает Центризбирком.

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко набирает 50,37%, действующий врио губернатора Андрей Тарасенко («Единая Россия») — 47,11%, сообщает ТАСС.

Победитель второго тура определяется простым большинством голосов.

В первом туре ни один кандидат не набрал необходимых для победы голосов (50% плюс один голос). Второй тур губернаторских выборов также пройдет во Владимирской области, Хабаровском крае и Хакасии.