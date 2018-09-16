На выборах губернатора Приморья проголосовали 5,08% граждан (74,29 тыс. человек) по состоянию на 10:00 по местному времени (03.00 мск). Об этом пишет «Аргументы и факты—Приморье» в воскресенье, 16 сентября.

В настоящий момент в регионе проходит второй тур голосования, в который прошли врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко (партия «Единая Россия») и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.

9 сентября в это же время явка составляла 4,9%.

«За первые два часа работы избирательных участков проголосовали 64 617 приморцев. По явке сейчас лидирует Ханкайский район — 10,41%», — рассказала представительница регионального избиркома Наталья Камаева.

10 сентября стало известно, что четыре российских региона — Приморский и Хабаровский края, Республику Хакасия, а также Владимирскую область — ждет второй тур голосования на выборах губернатора, поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей 9 сентября.