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ЦИК примет решение по выборам в Приморье до конца недели

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Решение по прошедшим выборам губернатора в Приморье примут до конца недели, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, сообщает ТАСС.

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По ее словам, до среды Центризбирком берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах. После изучения документов из региона ЦИК направит туда комиссию, отметила Памфилова.

Второй тур выборов главы Приморья состоялся 16 сентября. За кресло губернатора боролись действующий врио руководителя региона Андрей Тарасенко («Единая Россия») и Андрей Ищенко (КПРФ).

23 сентября второй тур выборов также состоится еще в трех российских регионах: Владимирской области, Хабаровском крае и Хакасии.

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