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Штаб врио губернатора Приморья обвинил оппонентов в подкупе избирателей

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Представители избирательного штаба действующего врио главы Приморья Андрея Тарасенко обвинили штаб кандидата в губернаторы от КПРФ Андрея Ищенко в подкупе избирателей.

«Мы располагаем достоверной информацией, которой сейчас даем официальный ход. О том, что порядка 40 млн рублей штаб кандидата КПРФ потратил на привод избирателей», — цитирует ТАСС первого заместителя секретаря регионального отделения «Единой России» Игоря Хрущева.

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В подтверждение этого имеются аудио- и видеозаписи, а также фото, подчеркнул Хрущев. По каждому факту были поданы жалобы в избирательную комиссию.

Ранее 17 сентября глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что итоги второго тура губернаторских выборов подведут только после того, как ЦИК разберется во всех жалобах.

Второй тур выборов главы Приморья состоялся накануне, 16 сентября. За кресло губернатора боролись действующий врио руководителя региона Андрей Тарасенко («Единая Россия») и Андрей Ищенко (КПРФ). 

23 сентября второй тур выборов также состоится еще в трех российских регионах: Владимирской области, Хабаровском крае и Хакасии.

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