Активная явка изменила ход выборов в Приморье

Во втором туре выборов в Приморье лидером стал кандидат от КПРФ. После обработки более 80% бюллетеней, депутат Заксобрания коммунист Андрей Ищенко набрал свыше 52% голосов. При этом после закрытия участков экзитполы показывали, что вперед, хоть и с минимальным отрывом, вырывается другой кандидат – действующий врио главы региона Андрей Тарасенко. Однако согласно предварительным данным краевого избиркома, он получил менее 45% голосов. В ЦИК отмечают, что выборы проходили организованно, и явка была выше чем в первом туре. Серьезных нарушений, которые бы могли повлиять на итоги голосования, не выявлено, сообщили общественные наблюдатели. Эксперты полагают, что проведение второго тура голосования и его результат указывают на гибкость политической системы и наличие конкурентной борьбы.

В Единый день голосования 9 сентября никто из кандидатов, участвовавших в губернаторских выборах в Приморье, не смог набрать более 50% голосов, необходимых для победы. Избирательная комиссия назначила повторное голосование на 16 сентября. Участие во втором утре выборов приняли получившие наибольшее число голосов Андрей Тарасенко (46,57%) и Андрей Ищенко (24,64%).

Более 1,5 тыс. избирательных участков Приморья работали вчера с 8:00 до 20:00. На 18:00 явка составила 29,15%, проголосовали 427 324 избирателя. 9 сентября в это время показатели были ниже: на участки пришли 389 113 человек (26,57%).

После обработки 80,26% бюллетеней лидировал депутат Заксобрания от КПРФ Андрей Ищенко (52,42%), у действующего врио главы региона Андрея Тарасенко – 44,91% голосов. В Центральной избирательной комиссии отметили, что выборы проходили спокойно.

- Люди организованно пришли на избирательные участки, все участки работали. Жалоб мы получили минимальное количество, только четыре из них стали предметом рассмотрения в ЦИКе. Все они по теме незаконной агитации: три касались кандидата от КПРФ и одна – Андрея Тарасенко. Приняли решение обратиться в правоохранительные органы, чтобы они провели расследование, - сообщил «Известиям» член ЦИК, курирующий регион, Евгений Шевченко.

В краевой избирательной комиссии журналистам рассказали о 14 сообщениях о нарушениях. По каждому из них проводится проверка.

Руководитель рабочей группы Общественной палаты по мониторингу реализации избирательных прав граждан Александр Точенов заявил «Известиям», что из поступающих сообщений о возможных нарушениях «ничего серьезного не подтверждено». Представители движения «Корпус «За чистые выборы» также наблюдали за ходом голосования. Они обратились в избирком Приморья и краевое УМВД - попросили проверить законность агитации на официальном аккаунте одного из кандидатов.

- Основные вопросы в ходе кампании возникали к агитации в интернете, в большинстве случае совместно с избиркомами и правоохранительными органами их удавалось решать сразу, - пояснила «Известиям» руководитель движения Алена Булгакова.



Большая по сравнению с первым туром явка свидетельствует о накале борьбы и сопоставимом уровне поддержки двух конкурентов, полагает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский.

Глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов отметил, что результаты второго тура в Приморье указывают на гибкость политической системы, наличие реальной конкурентной борьбы и протестных настроений в регионе.

- Главная причина поражения Тарасенко в том, что он не смог мобилизовать электорат во втором туре. Есть и системные причины: оппозиционный настрой приморского электората, склонность к ситуативному голосованию, раскол элиты и невысокая популярность Тарасенко, - подчеркнул Дмитрий Орлов.

Интерес к выборам во втором туре вырос, отметил руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев.

- Рост явки свидетельствует о наличии интриги и возможности любого результата выборов, - полагает он.

В последние годы явка в немногочисленных вторых турах традиционно выше, чем в первых, отметил директор по исследованиям фонда ИСЭПИ Александр Пожалов. Протестно настроенные избиратели после первого тура осознают, что у оппозиции есть шанс на победу и впервые приходят на участки при повторном голосовании. Тогда как мобилизация лояльных избирателей ко второму туру резко вырасти не может, пояснил эксперт.