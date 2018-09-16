Тарасенко лидирует во втором туре выборов в Приморье

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко ( «Единая Россия») лидирует во втором туре выборов главы региона. По результатам посчета 0,45% протоколов он набирает 62,16% голосов, сообщает ТАСС.

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко набирает 32,58%.

По данным экзитпола, проведенного «Эксперт групп», Тарасенко во втором туре выборов получает 53% голосов избирателей, Ищенко — 47%.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что такой результат показывает усиление электоральной конкуренции не только в регионе, но и в стране в целом. Эксперт считает, что выборы на Дальнем Востоке во многом будут определяющими для оставшихся регионов, где проходят вторые туры выборов глав регионов.

Тарасенко стал врио главы региона в октябре 2017 года, после отставки губернатора Владимира Миклушевского. В первом туре голосования (9 сентября) он набрал 46,56% голосов, а Ищенко — 26,63%. Таким образом, необходимого для победы минимума (50% плюс один голос) не получил никто и был назначен второй тур выборов.

Второй тур выборов глав регионов также ожидается во Владимирской области, Хабаровском крае и Хакасии.