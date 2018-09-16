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Политолог рассказал о конкуренции на втором туре выборов в Приморье

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Второй тур губернаторских выборов в Приморском крае опроверг мнения скептиков об отсутствии конкуренции и неинтересности кампании. Такое заявление сделал политолог Глеб Кузнецов.

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По словам эксперта, победа нынешнего врио главы региона Андрея Тарасенко выглядит ожидаемой. Одна из причин этого — в его удачной работе на Восточном экономическом форуме, прошедшем во Владивостоке, заявил Кузнецов «РИА Новости».

Политолог пояснил, что настроение, с которым люди идут на выборы, отличается в первом и втором туре. В первом туре голосование за оппозицию зачастую является своего рода сигналом о недовольстве действующей власти. Во втором выбор делается между реальными людьми, которым предстоит руководить, поэтому голосуют обычно за человека, в управленческих способностях которого больше уверенности.

По результатам подсчета 0,45% протоколов Тарасенко получил 62,16% голосов, его оппонент, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко — 32,58%.

В первом туре выборов в Приморском крае ни один кандидат не набрал нужных для победы голосов (50% плюс один голос). За Тарасенко отдали голоса 46,56% избирателей, за Ищенко — 26,63%.

Второй тур выборов глав регионов, кроме Приморского края, ожидается во Владимирской области, Хабаровском крае и Хакасии.

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