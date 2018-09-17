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Швейцария ужесточила выдачу аккредитаций для дипломатов из России

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Фото: Global Look Press/DPA/Horst Galuschka
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Федеральный департамент по международным делам Швейцарии ужесточил процедуру аккредитации для дипломатов из России. Об этом 17 сентября заявили в дипведомстве конфедерации.

МИД усомнился в подлинности фото подозреваемых по «делу Скрипалей»

«МИД призвал Россию немедленно прекратить нелегальную деятельность на территории Швейцарии и против швейцарских объектов», — сказал представитель пресс-службы департамента Пьерр-Ален Эльтшингер агентству «РИА Новости».

Во внешнеполитическом министерстве Швейцарии подтвердили, что за последние полгода три раза вызывали российского посла и временного поверенного для получения разъяснений по «делу Скрипалей» и ситуации вокруг лаборатории в Шпице.

14 сентября Федеральная разведывательная служба Швейцарии заявила, что принимала участие в операции против двух россиян.

Они якобы пытались проникнуть в секретную лабораторию, где проводилось расследование инцидентов с химатаками в Сирии, а также отравлением британского агента, бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Лондон обвиняет Москву в причастности к отравлению Скрипалей, которых 4 марта нашли без сознания в парке Солсбери. Власти страны заявили, что их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», но до сих пор не установили происхождение яда.

Российская сторона неоднократно отвергала любые обвинения на этот счет и подчеркивала, что ни в СССР, ни в РФ не существовало программ разработки такого вещества.

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