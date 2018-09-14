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Посольство в Швейцарии прокомментировало данные о высылке россиян из Нидерландов

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Фото: commons.wikimedia.org
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Посольство России в Швейцарии прокомментировало данные СМИ о высылке из Нидерландов двух якобы российских шпионов, которые пытались проникнуть в секретную швейцарскую лабораторию в городе Шпиц.

«Мы сталкиваемся с извращенной логикой ОЗХО»
Постоянный представитель России при ОЗХО и посол в Нидерландах Александр Шульгин — об инциденте в Эймсбери, реформировании организации и сотрудничестве с Великобританией

«Считаем любые подобные измышления попросту абсурдными, и иначе как очередную попытку подогреть русофобские настроения их квалифицировать нельзя», — говорится в заявлении посольства в Facebook

В посольстве отметили, что особенно бросается в глаза, что этот «очевидный антироссийский вброс» появился лишь через полгода после описываемых событий. Дипломаты связали данную публикацию с раскручиваемой сейчас Лондоном историей с отравлением британского агента, экс-сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля.

«Удручает, что авторитетная швейцарская газета явно пошла на поводу у создателей псевдосенсаций», — добавили в посольстве.

Ранее 14 сентября швейцарские СМИ сообщили об аресте двух якобы российских шпионов, которые пытались проникнуть в секретную лабораторию, где проводилось расследование инцидентов с химатаками в Сирии, а также отравлением Скрипаля и его дочери Юлии.

По данным издания, россиян задержали весной 2018 года в Нидерландах в рамках совместной спецоперации страны со Швейцарией и Великобританией. У них при себе было оборудование для взлома компьютерных сетей.

4 марта Скрипали были найдены без сознания в британском городе Солсбери. По версии Лондона, они подверглись воздействию отравляющего нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России. В Москве неоднократно указывали на бездоказательность таких обвинений. К настоящему моменту оба пострадавших пришли в сознание.

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