Учитель музыки в Пушкине обзывала школьников тупыми и убогими

Прокуратура Пушкинского района Ленинградской области проводит проверку в школе № 695, в которой учительница музыки позволила себе грубые высказывания в отношении школьников во время урока. Она называла их «бедными во всех отношениях» с «узким умишком».

Как сообщает телеканал «78» со ссылкой на надзорное ведомство, в прокуратуру для дачи объяснений вызвали самого педагога и представителей администрации образовательного учреждения. По результатам проверки их действиям дадут правовую оценку и решат вопрос о мерах наказания.

Видео того, как учительница проводит урок музыки, появилось в одной из социальных сетей. Педагог говорила, что «убогие» и «бедные во всех отношениях» дети учатся в «бедняцкой» школе. А один раз даже воскликнула: «Че, тупые, совсем, навсегда?»

В конце августа в Тыве школьница получила сотрясение мозга после того, как учительница ударила ее учебником по голове. Следователи от возбуждения уголовного дела отказались и оштрафовали преподавательницу на 5 тыс. рублей.