В Киеве восьмиклассник избил учительницу
В Киеве 13-летний подросток напал на учительницу, предположительно, из-за неудовлетворительной оценки. Женщина доставлена в больницу.
По данным полиции, восьмиклассник сначала ударил преподавателя стулом по голове, а после схватил ножницы и несколько раз нанес удары учительнице.
«Предварительно, это произошло из-за неудовлетворительного отзыва о выполненном учеником задании», — цитирует сообщение правоохранителей «РИА Новости».
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное тяжкое телесное повреждение».