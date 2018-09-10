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В Киеве восьмиклассник избил учительницу

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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В Киеве 13-летний подросток напал на учительницу, предположительно, из-за неудовлетворительной оценки. Женщина доставлена в больницу.

По данным полиции, восьмиклассник сначала ударил преподавателя стулом по голове, а после схватил ножницы и несколько раз нанес удары учительнице.

«Предварительно, это произошло из-за неудовлетворительного отзыва о выполненном учеником задании», — цитирует сообщение правоохранителей «РИА Новости».

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное тяжкое телесное повреждение».

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