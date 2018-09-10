Мужчина захватил заложницу в школе в Турции

В здании стамбульской школы мужчина взял женщину в заложники. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ 10 сентября.

Известно, что злоумышленник является гражданином Турции, он вооружен. Он может быть женихом одной из сотрудниц школы.

К месту инцидента прибыли спецназ полиции и медики, ведутся переговоры.

8 сентября на трассе Анкара–Аксарай в Турции произошло ДТП с участием автобуса. Погибли по меньшей мере шесть человек, еще 39 получили ранения.