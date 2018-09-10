Прямой эфир

Мужчина захватил заложницу в школе в Турции

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В здании стамбульской школы мужчина взял женщину в заложники. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ 10 сентября.

Известно, что злоумышленник является гражданином Турции, он вооружен. Он может быть женихом одной из сотрудниц школы.

К месту инцидента прибыли спецназ полиции и медики, ведутся переговоры.

8 сентября на трассе Анкара–Аксарай в Турции произошло ДТП с участием автобуса. Погибли по меньшей мере шесть человек, еще 39 получили ранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве вооруженный мужчина удерживал в квартире четверых детей
Мужчина ранил ножом двух человек на Курском вокзале в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017