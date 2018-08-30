В Киеве вооруженный мужчина удерживал в квартире четверых детей

Полицейские задержали мужчину, который забаррикадировался с четырьмя детьми в квартире в Киеве и угрожал им оружием. Как сообщил глава столичного управления Ннациональной полиции Андрея Крищенко, инцидент произошел в четверг, 30 августа.

«С мужчиной проводили переговоры, а когда поняли, что он не выпустит детей, решили действовать», — рассказал начальник полиции Киева.

После того как силовики удостоверились, что дети не пострадают во время штурма, спецподразделение приступило к операции по освобождению заложников.

Детей благополучно освободили, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Белоруссии 18 июля неизвестный взял в заложницы женщину в здании одного из банков в городе Заславле Минской области. Позже белорусский спецназ освободил 23-летнюю девушку, которая не пострадала, а нападавшего нейтрализовали.