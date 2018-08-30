Педагога в Тыве оштрафовали за удар учебником по голове ученицы

Школьница в Тыве получила сотрясение мозга после удара по голове учебником. За нанесение травмы оштрафована преподавательница.

По данным прокуратуры, девочка выполняла задание и переписывала стихотворение. Учительница подошла к ученице и ударила ее учебником по голове за то, что та отвлекалась. Через несколько дней пострадавшая обратилась в больницу с тошнотой и головными болями. У подростка диагностировали сотрясение головного мозга, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Следователи провели проверку по факту произошедшего и отказали в возбуждении уголовного дела. При этом в действиях учительницы выявлены признаки административного нарушения.

После проверки прокуратуры педагог привлечена к административной ответственности. Она выплатила штраф в размере 5 тыс. рублей.