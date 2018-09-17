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Мэй назвала единственную альтернативу своему проекту по Brexit

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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Премьер-министра Великобритании Тереза Мэй считает полное отсутствие Brexit альтернативой своему проекту по выходу страны из Европейского союза. Она предупредила, что членам парламента придется сделать выбор между ее условиями сделки или вовсе отсутствием сделки с ЕС.

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«Это будет либо моя сделка, либо не будет никакой сделки», — сказала глава правительства в эфире «Би-би-си» 17 сентября.

В этот же день газета Times написала, что представитель от ЕС по Brexit Мишель Барнье «тайно готовит» план по созданию беспрепятственной ирландской границы и разработке технологии по минимизации пограничных проверок.

В 2016 году состоялся референдум о членстве Великобритании в ЕС. За выход страны из состава организации высказались 51,9% граждан. Великобритания планирует выйти из состава ЕС 29 марта 2019 года.

В июле Брюссель и Лондон согласовали 80% условий Brexit. Проблемы в переговорах касаются свободной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

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