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Deutsche Bank выведет €450 млрд активов из Лондона из-за Brexit

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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank намерен перевести €450 млрд активов из Лондона во Франкфурт в связи с давлением со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ) на фоне выхода Великобритании из Евросоюза.

Как пишет Financial Times, ЕЦБ настаивает на том, чтобы банк уменьшил свой капитал в Великобритании на 75%. Таким образом, лондонский филиал будет соответствовать критериям для филиалов европейских банков в третьих странах. Общая сумма активов Deutsche Bank в Лондоне оценивается в €600 млрд.

Великобритания выйдет из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. Затем наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года. Стоимость ВВП Великобритании вырастет на $21 млрд при реализации плана будущих взаимоотношений страны с Евросоюзом, согласованного правительством 6 июля.

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