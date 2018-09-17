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Фигуристка Загитова стеснялась радоваться золоту ОИ из-за Медведевой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российская фигуристка Алина Загитова не проявляла радостных эмоций после победы на Олимпийских играх, чтобы не задеть чувства партнерши по команде Евгении Медведевой.

«Так как мы с Женей вместе всегда ходили на пресс-конференции, я стеснялась показывать свою радость, потому что видела, как она работает», — сказала Загитова в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

На Играх-2018 в Южной Корее Загитова завоевала золото в одиночной программе. Медведевой досталось серебро. Также спортсменки выиграли серебро в командном турнире.

В начале мая Медведева объявила о прекращении сотрудничества с Этери Тутберидзе после 11 лет совместной работы. Поводом стал конфликт с тренером. Накануне Олимпиады в Пхёнчхане Медведева просила Тутберидзе «придержать» 15-летнюю Алину Загитову еще на год, но та выпустила ее на лед.

Позже сообщалось, что конфликт произошел из-за того, что Тутберидзе посоветовала спортсменке завершить карьеру и родить детей, так как она уже ничего не добьется. Подробности конфликта подтвердил канадский тренер Даг Хау, который дружит с Брайаном Орсером, нынешнем наставником россиянки.

9 сентября сообщалось, что Тутберидзе не стала смотреть выступление своей бывшей подопечной на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Москве. Эти выступления стали для двукратной чемпионки мира и серебряной призерки Олимпиады-2018 первыми после переезда в Канаду.

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