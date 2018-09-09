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Тутберидзе покинула трибуны во время выступления Медведевой

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе не стала смотреть выступление своей бывшей воспитанницы Евгении Медведевой, уйдя с катка во время контрольных прокатов. Об этом «Газета.ру» сообщила в воскресенье, 9 сентября.

В начале мая Медведева объявила о прекращении сотрудничества с Тутберидзе после 11 лет совместной работы. Фигуристка заявила, что в новом сезоне будет тренироваться под руководством канадского специалиста. Спортсменка также сообщила о переезде в Канаду, однако заверила, что выступать в будущем она намерена только под российским флагом.

Поводом стал конфликт между тренером и ученицей. Накануне Олимпиады Медведева просила тренера «придержать» 15-летнюю Алину Загитову еще на год, но то выпустила ее на лед в Пхенчхане. В итоге Медведева уступила Загитовой «золото».

Медведева является двукратным серебряным призером зимних Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира и Европы и двукратной победительницей финальных этапов Гран-при.

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