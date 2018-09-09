Фигуристка Медведева назвала свой контрольный прокат отвратительным

Серебряный призер Олимпийских игр-2018 в женском одиночном фигурном катании Евгения Медведева осталась крайне недовольна своей произвольной программой во время контрольных прокатов сборной России.

«От своей произвольной программы испытываю отвратительное чувство, всё пошло не по плану. Я катаюсь дома, откатала на 20% от того, на что способна, даже на 15, оправданий быть не должно. Это начало сезона, мы интенсивно работаем последние полтора месяца. Мне кажется, меня единственную поддерживали, меня ждали, это круто!» — приводит слова спортсменки ТАСС.

Также Медведева рассказала журналистам о переходе к канадскому тренеру Брайану Орсеру. «Это был самый тяжелый период в моей жизни, пришлось принимать серьезные решения. Никогда не привыкну к канадской культуре, еде, по-русски я сейчас говорю только с мамой и бабушкой. Хочу заверить своих фанатов, мы сейчас интенсивно занимаемся восстановлением здоровья, вернемся — будем укреплять тело, всё идет по плану, только не мой прокат сегодня», — заключила спортсменка.

Контрольные прокаты российских фигуристов перед стартом нового сезона прошли в Москве в воскресенье, 9 сентября. Медведева представила новую программу. Во время ее исполнения фигуристка один раз упала. На арене находился Орсер.

В конце мая Медведева прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе после 11 лет совместной работы и уехала из России, чтобы тренироваться у канадского специалиста. Бывший тренер спортсменки заявила, что Медведева якобы обиделась, что та не стала еще на год оставлять фигуристку Алину Загитову в юниорах.

В июне Медведева и Загитова вошли в состав российской сборной на сезон-2018/19.