Медведева и Загитова вошли в состав сборной России на сезон-2018/19

Чемпионка Олимпийских игр 2018 года в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова и серебряный призер соревнований Евгения Медведева будут представлять Россию в составе сборной, сообщили в Федерации фигурного катания на коньках России.

Полностью состав женской национальной команды выглядит следующим образом: Алина Загитова, Станислава Константинова, Евгения Медведева, Мария Сотскова, Елизавета Туктамышева, Полина Цурская, сообщает ТАСС.

Также сформированы команды фигуристов и парного катания.

В начале мая Медведева объявила о прекращении сотрудничества с тренером Этери Тутберидзе после 11 лет совместной работы. Фигуристка заявила, что в новом сезоне будет тренироваться под руководством канадского специалиста Брайана Орсера. Спортсменка также сообщила о переезде в Канаду, однако заверила, что выступать в будущем она намерена только под российским флагом.

Орсер, комментируя переход к нему россиянки, заявил о том, что якобы в группе у Тутберидзе у Медведевой не было права голоса.