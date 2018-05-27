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Фигуристка Загитова высказалась о возможном уходе от тренера

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что не может представить себе ситуацию, при которой она сможет уйти от своего тренера Этери Тутберидзе.

На встрече с журналистами в аэропорту Ижевска, состоявшейся 27 мая, 16-летняя спортсменка также сообщила, что приступит к тренировкам с 4 июня.

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«У меня будет короткая программа под «Призрак оперы», произвольную пока еще не поставили. <…> Самая главная мечта сейчас — это просто спокойно тренироваться, когда я приеду в Новогорск, спокойно поставить программу, чтобы зрители прочувствовали ее, потому что она очень интересная», — цитирует ее «РИА Новости».

Накануне в Twitter официального канала Международного олимпийского комитета (МОК) было опубликовано видео, на котором фигуристка Евгения Медведева комментирует свой уход от Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру. По ее словам, этот выбор стал для нее самым тяжелым в жизни.

В начале мая Медведева объявила о прекращении сотрудничества с Тутберидзе. Спортсменка проработала с тренером 11 лет. В новом сезоне она будет тренироваться под руководством Орсера.

Медведева является двукратным серебряным призером зимних Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира и Европы и двукратной победительницей финальных этапов Гран-при.

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