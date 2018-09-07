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Фигуристка Трусова впервые в истории женского катания сделала четверной лутц

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Российская фигуристка Александра Трусова впервые в истории женского одиночного катания выполнила на официальных соревнованиях четверной лутц, считающийся самым сложным прыжком. Данный элемент россиянка исполнила на этапе юниорского Гран-при в Литве.

Как сообщает 7 сентября ТАСС, Трусова выполнила прыжок во время проката произвольной программы в литовском Каунасе. Судьи оценили программу россиянки в 146,70 балла.

До этого на данном этапе соревнований были выполнены всего два четверных прыжка –– тулуп и сальхов. Оба также исполнила 14-летняя Трусова.

Александра является действующей чемпионкой мира среди юниоров и ученицей знаменитого тренера Этери Тутберидзе.

Днем ранее Трусова установила мировой рекорд в короткой программе среди одиночниц.

8 августа сообщалось, что россиянка во время проката юниорской национальной команды смогла повторить мужскую программу, исполнив три четверных прыжка.

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