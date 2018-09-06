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Фигуристка Трусова установила мировой рекорд в короткой программе

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Российская фигуристка Александра Трусова установила мировой рекорд в короткой программе среди одиночниц. Спортсменка набрала 74,74 балла.

Рекорд был установлен в рамках третьего этапа юниорской серии Гран-при в литовском Каунасе. 14-летняя Трусова превзошла результат соотечественницы Анны Щербаковой, набравшей на этапе юниорского Гран-при в Братиславе 73,18 балла, передает в четверг, 6 сентября, Championat.com.

В середине августа текущего года Международный союз конькобежцев (ISU) обнулил все мировые рекорды в фигурном катании. Причиной стало введение новой шкалы оценки уровня исполнения. Все предыдущие рекорды перейдут в категорию исторических.

Согласно новым правилам, теперь сложность и чистоту исполнения каждого элемента будут оценивать по шкале от –5 до +5 баллов. Раньше они оценивались по системе «–3 — +3».

Александра Трусова обладает и другим уникальным достижение в фигурном катании. На юниорском чемпионате мира, прошедшем в марте текущего года в Болгарии, россиянка впервые в истории женского фигурного катания чисто исполнила тулуп в четыре оборота.

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