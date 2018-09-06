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Фигуристка Медведева временно вернулась из Канады в Россию

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Фото: vk.com/Международный аэропорт "Домодедово"
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Российская фигуристка Евгения Медведева, переехавшая несколько месяцев назад в Канаду, вернулась в Москву. Об этом сообщается на странице аэропорта Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

Вместе со спортсменкой, которая должна принять участие в контрольных прокатах сборной России 9 сентября, в Россию приехал и ее новый тренер — канадец Брайан Орсер.

С ним Медведева начала работать с мая 2018 года после громкого ухода от Этери Тутберидзе. Из-за переезда в Канаду двукратную чемпионку мира некоторые болельщики обвинили в национальном предательстве.

20 августа Медведева опубликовала фото с гусями в Торонто.

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