Фигуристка Медведева временно вернулась из Канады в Россию

Российская фигуристка Евгения Медведева, переехавшая несколько месяцев назад в Канаду, вернулась в Москву. Об этом сообщается на странице аэропорта Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

Вместе со спортсменкой, которая должна принять участие в контрольных прокатах сборной России 9 сентября, в Россию приехал и ее новый тренер — канадец Брайан Орсер.

С ним Медведева начала работать с мая 2018 года после громкого ухода от Этери Тутберидзе. Из-за переезда в Канаду двукратную чемпионку мира некоторые болельщики обвинили в национальном предательстве.

20 августа Медведева опубликовала фото с гусями в Торонто.