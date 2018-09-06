Фигуристка Медведева временно вернулась из Канады в Россию
Российская фигуристка Евгения Медведева, переехавшая несколько месяцев назад в Канаду, вернулась в Москву. Об этом сообщается на странице аэропорта Домодедово в соцсети «ВКонтакте».
Вместе со спортсменкой, которая должна принять участие в контрольных прокатах сборной России 9 сентября, в Россию приехал и ее новый тренер — канадец Брайан Орсер.
С ним Медведева начала работать с мая 2018 года после громкого ухода от Этери Тутберидзе. Из-за переезда в Канаду двукратную чемпионку мира некоторые болельщики обвинили в национальном предательстве.
20 августа Медведева опубликовала фото с гусями в Торонто.