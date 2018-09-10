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Экс-тренер Медведевой посоветовала фигуристке завершить карьеру

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Фото: ТАСС/Красильников Станислав
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Бывший тренер фигуристки Евгении Медведевой — Этери Тутберидзе посоветовала спортсменке завершить карьеру и родить детей. Инцидент произошел после Олимпиады-2018 в Южной Корее, когда они еще работали вместе.

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Подробности конфликта подтвердил канадский тренер Даг Хау, который дружит с Брайаном Орсером, нынешнем наставником россиянки. По его словам, тогда же после зимних Игр в Пхёнчхане Тутберидзе заявила Медведевой, что со спортом ей пора завязывать. «Да, тренер ей сказала, что она уже больше ничего не добьется. Мне Орсер об этом рассказал», — приводит слова специалиста «Газета.ру».

Хау также отметил, что сейчас у Медведевой всё хорошо, она ладит со своим новым наставником. Он рассказал, что, когда Орсер предложил спортсменке выбрать композицию, фигуристка расплакалась. Девушка тогда призналась, что прежний тренер не позволял ей этого делать.

9 сентября сообщалось, что Тутберидзе не стала смотреть выступление своей бывшей подопечной на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Москве. Эти выступления стали для двукратной чемпионки мира и серебряной призерки Олимпиады-2018 первыми после переезда в Канаду.

В начале мая Медведева объявила о прекращении сотрудничества с Тутберидзе после 11 лет совместной работы. Девушка заявила, что в новом сезоне будет тренироваться под руководством канадского специалиста.

Поводом стал конфликт между тренером и ученицей. Накануне Олимпиады в Пхёнчхане спортсменка просила тренера «придержать» 15-летнюю Алину Загитову еще на год, но та выпустила ее на лед. В итоге Медведева уступила Загитовой золотую медаль.

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