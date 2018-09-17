Милонов предложил Скворцовой ввести в России «сухой закон»

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру здравоохранения Веронике Скворцовой ввести на территории России «сухой закон», пока в алкогольной отрасли не будет наведен порядок.

В своем письме к министру здравоохранения Милонов предложил радикально пересмотреть механизм розничной продажи алкоголя, а также рекламы данной продукции и выработать стратегию борьбы с продажей низкокачественного спиртного и алкоголизацией населения, пишет «РИА Новости».

Депутат подчеркнул, что необходимо безжалостно принимать необходимые меры, чтобы не допустить возможность наживаться на здоровье нации. Он отметил высокий уровень потребления алкоголя, который за последние 25 лет вырос в несколько раз, в стране, особо уделив внимание детскому пьянству, а также алкоголизации сельских и деревенских массивов.

14 сентября Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса населения о мерах по борьбе с алкоголизмом. Около 60% россиян выступает в пользу введения запрета на продажу алкоголя лицам моложе 21 года.