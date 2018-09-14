Прямой эфир

Большинство россиян поддержали запрет на продажу алкоголя лицам до 21 года

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 60% россиян выступает в пользу введения запрета на продажу алкоголя лицам моложе 21 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Сухие законы: как местные власти не дают россиянам пить
С какими сложностями в регионах сопряжено введение запрета на продажу алкоголя

«Среди мер по борьбе с алкоголизмом наибольшей поддержкой россиян пользуется запрет на продажу спиртного гражданам, не достигшим 21 года (58%), пропаганда здорового образа жизни (54%) <...> а также запрет рекламы алкоголя (49%)», — говорится в сообщении на сайте исследовательского центра.

При этом за последние годы снизилась доля граждан, которые считают необходимым ввести уголовную ответственность за распитие спиртных напитков, а также появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. В 2005 году их доля составляла 39%, а к 2018 году сократилась до 33%.

Вместе с тем россияне не приветствуют повышение цен на алкогольную продукцию и введение «сухого закона». Эти меры поддерживают только 21% и 12% соответственно.

В плане оценки принимаемых властями мер по борьбе с алкоголизмом около 41% считают их недостаточными, а треть респондентов (32%) удовлетворены ими. О чрезмерности государственных мер заявили лишь 8% опрошенных. Вместе с тем 37% участников признали, что в их ближайшем окружении есть алкоголики.

Ранее в сентябре стало известно, что с 2010 года в России снизились продажи алкоголя на душу населения. Сейчас этот показатель достигает 6,6 л против 8,9 л. 

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России усилят ответственность за незаконный оборот медицинского спирта
Главный нарколог предложил убрать алкоголь из магазинов шаговой доступности

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017