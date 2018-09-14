Большинство россиян поддержали запрет на продажу алкоголя лицам до 21 года

Около 60% россиян выступает в пользу введения запрета на продажу алкоголя лицам моложе 21 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Среди мер по борьбе с алкоголизмом наибольшей поддержкой россиян пользуется запрет на продажу спиртного гражданам, не достигшим 21 года (58%), пропаганда здорового образа жизни (54%) <...> а также запрет рекламы алкоголя (49%)», — говорится в сообщении на сайте исследовательского центра.

При этом за последние годы снизилась доля граждан, которые считают необходимым ввести уголовную ответственность за распитие спиртных напитков, а также появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. В 2005 году их доля составляла 39%, а к 2018 году сократилась до 33%.

Вместе с тем россияне не приветствуют повышение цен на алкогольную продукцию и введение «сухого закона». Эти меры поддерживают только 21% и 12% соответственно.

В плане оценки принимаемых властями мер по борьбе с алкоголизмом около 41% считают их недостаточными, а треть респондентов (32%) удовлетворены ими. О чрезмерности государственных мер заявили лишь 8% опрошенных. Вместе с тем 37% участников признали, что в их ближайшем окружении есть алкоголики.

Ранее в сентябре стало известно, что с 2010 года в России снизились продажи алкоголя на душу населения. Сейчас этот показатель достигает 6,6 л против 8,9 л.