В Госдуме оценили планы Киева создать военную базу на Азовском море

Намерение Украины создать военно-морскую базу на Азовском море нельзя считать серьезным. Такое мнение выразил заместитель председателя думского комитета по обороне Александр Шерин.

Он уточнил, что незначительная глубина Азовского моря просто не позволит украинцам иметь там «серьезные боевые корабли, а тем более лодки».

По мнению Шерина, заинтересованные в расхищении бюджета украинские власти лишь прикрываются подобными планами.

«Если хотят заниматься реальным восстановлением флота или военных баз, пусть лучше вложат деньги и восстановят в Николаеве судостроительный завод, который на ладан дышит и вот-вот закроется», – заключил он.

Накануне днем в Facebook украинского кабмина появилось сообщение о планах Киева создать базу военно-морских сил Украины (ВМС ВСУ) в Азовском море до конца текущего года. В правительстве уточнили, что в Бердянске уже спущены на воду два артиллерийских бронекатера ВМС Украины.