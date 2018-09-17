Прямой эфир

В Госдуме оценили планы Киева создать военную базу на Азовском море

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Намерение Украины создать военно-морскую базу на Азовском море нельзя считать серьезным. Такое мнение выразил заместитель председателя думского комитета по обороне Александр Шерин.

Он уточнил, что незначительная глубина Азовского моря просто не позволит украинцам иметь там «серьезные боевые корабли, а тем более лодки».

По мнению Шерина, заинтересованные в расхищении бюджета украинские власти лишь прикрываются подобными планами.

«Если хотят заниматься реальным восстановлением флота или военных баз, пусть лучше вложат деньги и восстановят в Николаеве судостроительный завод, который на ладан дышит и вот-вот закроется», – заключил он.

Накануне днем в Facebook украинского кабмина появилось сообщение о планах Киева создать базу военно-морских сил Украины (ВМС ВСУ) в Азовском море до конца текущего года. В правительстве уточнили, что в Бердянске уже спущены на воду два артиллерийских бронекатера ВМС Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США посоветовали Украине нормализовать жизнь в Донбассе
СБУ запретила британцу Эндрю Мюррею въезд на Украину

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017