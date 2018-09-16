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СБУ запретила британцу Эндрю Мюррею въезд на Украину

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Фото: РИА Новости
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Служба безопасности Украины (СБУ) на три года запретила въезд на территорию страны британскому политику Эндрю Мюррею, советнику лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина, сообщает 16 сентября украинское издание «Апостроф».

Как сообщается в документе СБУ, решение об объявлении политика персоной нон-грата было принято в июне 2018 года. Мюррея считают «частью глобальной пропагандистской сети» российских властей и обвиняют в поддержке позиции Москвы, в частности, относительно Крыма и конфликта на востоке Украины.

Как отмечает издание Daily Mail, советник Корбина в 2014 году участвовал в создании компании «Солидарность с антифашистским сопротивлением в Украине» (SARU), протестуя против поддержки Западом киевского режима.

После вхождения Крыма в 2014 году в состав России и начале войны на Донбассе, Мюррей сообщал Европе о том, что конфликт на Украине — это «война, проводимая киевским правительством» против «народа, осуществляющего свое право на самоуправление». Он обвинял Киев в потакании воле Европейского Союза и НАТО. Также Мюррей не раз выражал сомнения в причастности России к крушению малазийского боинга МН-17 на Донбассе.

В мае СБУ на три года запретила приезжать в страну лидеру группы «Сурганова и оркестр» Светлане Сургановой из-за ее поездки в Крым в 2016 году.

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