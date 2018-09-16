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США посоветовали Украине нормализовать жизнь в Донбассе

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Киев должен рассматривать жителей Донбасса как собственных граждан.

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«Они украинские граждане, и вне зависимости от того, создают они проблемы или нет, любое правительство Украины должно рассматривать их как своих граждан и сделать всё, чтобы их жизнь нормализовалась», — приводит слова Волкера, которые он сказал в интервью украинскому телеканалу «Прямой», ТАСС.

Также он заявил, что Запад не признает предстоящие выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), так как в «Минских соглашениях нет места для этих республик».

Выборы глав республик, а также депутатов Народных советов в ДНР и ЛНР пройдут 11 ноября. Украина и Евросоюз уже заявили, что не признают результаты этих выборов.

Против полноценной блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) выступают 55% украинцев. Такие данные 29 августа привела аналитик общественной сети «Опора» Мария Золкина.

Конфликт на востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Тогда в Донбассе на волне протестов против нового руководства, пришедшего к власти в результате госпереворота, были образованы самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики. Киев начал против них военную операцию.

В начале сентября 2018 года ситуация в Донбассе обострилась из-за убийства главы ДНР Александра Захарченко, которое было совершено 31 августа. Он погиб при взрыве в донецком кафе «Сепар», скончался и его телохранитель.

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