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СМИ узнали о планах Китая отказаться от торговых переговоров с США

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Фото: REUTERS/Damir Sagolj
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Китайские власти могут отказаться от нового раунда торговых переговоров с США после сообщений о новых пошлинах на китайские товары.

Как рассказал газете The Wall Street Journal знакомый с ситуацией источник, китайская сторона не согласится на продолжение переговоров, если Вашингтон примет решение о новых санкциях.

«Если введут дополнительные пошлины, китайская сторона вполне может не поехать… Китай не собирается вести переговоры, когда к его голове приставили пистолет», — отметил собеседник издания.

16 сентября газета написала, что Трамп планирует обложить китайские товары 10-процентными пошлинами, что значительно меньше ранее заявленных Белым домом 25%.

Сокращение размера пошлин может быть связано с желанием снизить давление на американских потребителей на фоне приближающихся праздников и промежуточных выборов в конгресс. Решение об окончательном уровне тарифов еще не принято, уточняет издание.

Торговый конфликт между странами продолжается в течение лета, после того как в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами.

В июле Соединенные Штаты установили тарифы в 25% на импорт 818 товаров из Китая общим объемом поставок на $34 млрд в год. Пекин на это ответил зеркально. 23 августа Вашингтон ввел новые пошлины на ряд китайских товаров объемом $16 млрд, на что власти КНР ответили тем же.

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