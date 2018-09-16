В Москве выпало 20% месячной нормы осадков

По предварительным данным, в воскресенье, 16 сентября, в Москве выпало 12 мм осадков. Это почти пятая часть месячной нормы, сообщили в Московском метеобюро.

Дожди начались в столичном регионе примерно в 10:30, сообщает «Интерфакс». Местами они были сильными. Активная фаза осадков закончилась к 18:00.

Ранее 16 сентября центр погоды «Фобос» сообщил, что в столице за сутки может выпасть до трети месячной нормы осадков, которая для сентября составляет 65 мм, а на севере Подмосковья возможно выпадение до 50% нормы.

В борьбе с последствиями ливня в Москве задействовано более 310 бригад Мосводостока. Они ликвидируют скопления воды и обеспечивают бесперебойную работу общественного транспорта.

Следующей ночью в столице температура воздуха составит 6–8 градусов, в Московской области местами ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Местами ожидаются небольшие дожди.