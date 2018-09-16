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На ликвидацию последствий ливня в Москве вышли 310 бригад Мосводостока

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Более 310 бригад сотрудников Мосводостока работает над устранением последствий дождя в столице. В их распоряжении около 280 единиц техники.

В пресс-службе Мосводостока сообщили, что в составе бригад свыше 1,1 тыс. специалистов. Они делают всё возможное для предотвращения скопления воды во дворах и на дорогах, а также обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта, сообщает ТАСС.

Ранее, 16 сентября, Гидрометцентр предупредил жителей столицы о дождях с сильным ветром. Температура воздуха, согласно прогнозам, днем не поднимется выше 19 градусов, ночью составит 7–9 градусов.

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