На ликвидацию последствий ливня в Москве вышли 310 бригад Мосводостока

Более 310 бригад сотрудников Мосводостока работает над устранением последствий дождя в столице. В их распоряжении около 280 единиц техники.

В пресс-службе Мосводостока сообщили, что в составе бригад свыше 1,1 тыс. специалистов. Они делают всё возможное для предотвращения скопления воды во дворах и на дорогах, а также обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта, сообщает ТАСС.

Ранее, 16 сентября, Гидрометцентр предупредил жителей столицы о дождях с сильным ветром. Температура воздуха, согласно прогнозам, днем не поднимется выше 19 градусов, ночью составит 7–9 градусов.