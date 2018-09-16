Синоптики пообещали москвичам дождливую погоду в воскресенье

Дожди с сильным ветром ожидаются в воскресенье, 16 сентября, в столичном регионе, передает Гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве не поднимется выше 19 градусов, а ночью столбики термометров покажут 7-9 градусов. Порывы ветра в ближайшие сутки могут достигать 18 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье днем ожидается от 15 до 20 градусов тепла, ночью – до плюс 10.

16 сентября в столичном регионе сохранится «желтый» уровень погодной опасности из-за высокой вероятности возникновения пожаров.