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Синоптики пообещали москвичам дождливую погоду в воскресенье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Дожди с сильным ветром ожидаются в воскресенье, 16 сентября, в столичном регионе, передает Гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве не поднимется выше 19 градусов, а ночью столбики термометров покажут 7-9 градусов. Порывы ветра в ближайшие сутки могут достигать 18 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье днем ожидается от 15 до 20 градусов тепла, ночью – до плюс 10. 

16 сентября в столичном регионе сохранится «желтый» уровень погодной опасности из-за высокой вероятности возникновения пожаров.

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