Праздник ежиков проведут в Москве

Москвичей и гостей столицы пригласили на «ежиный праздник», мероприятие пройдет на юго-западе столицы 21 сентября.

Об этом в субботу, 15 сентября, сказано в сообщении на сайте ГПБУ «Мосприрода».

Организаторы ожидают гостей в возрасте старше 5 лет. Всем желающим расскажут о видах ежей, почему их надо беречь и как это можно делать, добавляет РЕН ТВ.

Гости праздника примут участие в мастер-классах, экологических играх и смогут посмотреть познавательные фильмы.

«Приходите и приводите друзей: праздник состоится в экоклассе по улице Островитянова, 10», — информирует «Федеральное агентство новостей».

6 сентября сообщалось, что в Москве благоустроят еще три зоны отдыха у воды на территории Западного и Северо-Западного административных округов.