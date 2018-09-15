В «новой Москве» построят всесезонный парк с горнолыжным кластером
В поселении Сосенское в ТиНАО будет построен всесезонный парк, в котором проектируется создание горнолыжного кластера. Об этом сообщил на своей странице в Twitter мэр российской столицы Сергей Собянин.
«Сейчас вместе с инвестором готовим документацию», — написал градоначальник.
По его словам, разрабатывается идея развития инфраструктуры для активного зимнего отдыха в парке «Красная Пахра» и поселке Щаповское.
Ранее на этой неделе Собянин открыл после капремонта Центральную библиотеку № 197 имени Анны Ахматовой, которая стала первой городской smart-библиотекой.