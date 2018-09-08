Путин и Собянин открыли концертный зал «Зарядье»

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в открытии концертного зала «Зарядье». Мероприятие состоялось в субботу, 8 сентября, в день 871-летия столицы.

В честь открытия площадки на сцене выступят симфонический оркестр Мариинского театра под дирижерством Валерия Гергиева, оперная певица Анна Нетребко, пианист Денис Мацуев, сообщает агентство городских новостей «Москва». Глава государства назвал концертный зал «настоящим подарком жителям и гостям» столицы.

Концертный зал «Зарядье» расположен в восточной части одноименного парка. Он имеет две сцены — большую (рассчитана на 1,5 тыс. мест) и малую (на 396 мест). Особенностью проекта является то, что два фасада концертного зала «вкопаны» в холм, отмечает ТАСС.

Сам парк «Зарядье» был открыт в прошлом году. В августе 2018-го американский журнал Time включил его в рейтинг 100 лучших мест в мире.