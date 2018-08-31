В парке «Зарядье» покажут картины из Третьяковской галереи

В столичном парке «Зарядье» представят выставку картин из Третьяковской галереи. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

Экспозиция получила название «Изображая Россию. Пейзажная живопись из собрания Государственной Третьяковской галереи». Увидеть ее москвичи и гости столицы смогут с 6 сентября по 6 декабря. Посвящена выставка будет русской пейзажной живописи XIX–XX веков.

Гости парка смогут увидеть 55 картин 36 отечественных художников разных направлений из собрания музея. Среди них — произведения живописцев Константина Коровина, Алексея Саврасова, Исаака Левитана, Василия Перова, Константина Юона, а также работы художников, творивших в ХХ веке. Экспозиция будет разделена по хронологическому и тематическому принципу.

Как пишет сайт kp.ru, выставка будет располагаться в специальных павильонах, вход на нее будет платным. Так, цена билетов для зрителей старше 18 лет составит 300 рублей, для посетителей от 7 до 18 лет — 150 рублей, для гостей льготной категории граждан вход будет бесплатным.

23 августа сообщалось, что американский журнал Time включил «Зарядье» в сотню лучших мест в мире.