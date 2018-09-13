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Синоптики предупредили о скором окончании метеорологического лета в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Метеорологическое лето в столичном регионе завершится в ближайшие выходные. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, начиная с 14 сентября, среднесуточная температура в Москве начнет уходить от летних значений. Днем ожидается до 21 градуса тепла без осадков, в ночное время столбики термометров опустятся до 8 градусов, в ряде районов Подмосковья даже возможны заморозки.

15 сентября воздух прогреется до 21-23 градусов, что метеорологи назвали с экспресс-бабье лето, пишет НСН.

16 сентября за счет приближения к столице атмосферных фронтов погода вновь изменится. В ночное время местами ожидается небольшой дождь, температура воздуха составит 8-10 градусов, днем тоже будет дождливо и до 19 градусов. С понедельника, 17 сентября, местами пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до 14-19 градусов, 18 сентября температурный режим останется без изменений.

11 сентября сообщалось, что синоптики пообещали москвичам заморозки с 17 сентября.

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