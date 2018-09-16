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В Подмосковье за сутки выпадет половина месячной нормы осадков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Москве за ближайшие сутки может выпасть до трети месячной нормы осадков, на севере Подмосковья — до половины. Об этом сообщили в Центре погоды «Фобос».

В Москве ожидается выпадение 15–20 мм осадков, сообщает «РИА Новости». В Подмосковье, где дожди сильнее, до 30 мм и выше. Сентябрьская норма осадков составляет около 65 мм.

Ранее 16 сентября пресс-служба Мосводостока заявила, что на ликвидацию последствий ливня в столице вышли более 310 бригад специалистов. Они занимаются предупреждением скоплений воды на улицах и во дворах, а также обеспечивают бесперебойную работу общественного транспорта.

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