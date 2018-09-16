В Москву вернется «фантастическое тепло»

После нескольких дней дождливой погоды в Москву и область вернется теплая погода. Об этом в воскресенье, 16 сентября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, сентябрь обещает «совсем разбаловать москвичей». «Уже к середине недели столбики термометров вновь приблизятся к 24-градусной отметке», — цитирует его «Интерфакс».

«Это же фантастика: +23 градуса во второй половине сентября!» — констатировал синоптик.

К среде, 19 сентября, ожидается температура воздуха +20 градусов, а к четвергу столбики термометра поднимутся до +24 градусов, уточняет RT.

16 сентября в столичном регионе сохранится «желтый» уровень погодной опасности из-за высокой вероятности возникновения пожаров.