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Жаркая погода вернется к середине недели в столичный регион

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Теплая и даже жаркая погода вернется в Москву и область уже на следующей неделе, после короткого похолодания и периода дождей столбики термометров покажут плюс 24 градуса. Об этом рассказал «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Будет жарко
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По его словам, температура воздуха в воскресенье, 16 сентября, уже на 2–3 градуса выше нормы, поэтому ненастной ее назвать нельзя. Дождь в столичном регионе будет идти до понедельника, после чего в регион вернется солнечная жаркая погода.

К среде, 19 сентября, будет плюс 20 градусов, а к четвергу местами на юге Подмосковья до плюс 24 градусов. Вильфанд назвал погоду фантастичной, так как температурный фон выше нормы на восемь градусов.

«В субботу такая погода сохранится, и, по предварительным расчетам, резкого похолодания не видно и в воскресенье», — уточнил он.

16 сентября в столичном регионе сохранится «желтый» уровень погодной опасности из-за высокой вероятности возникновения пожаров, так как в регионе царила сухая и не по сезону жаркая погода.

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