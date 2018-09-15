Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

0
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Теплая погода без осадков ожидается в столичном регионе в субботу, 15 сентября, передает Гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, в Москве днем столбики термометров покажут от 20 до 22 градусов, а ночью температура опустится до 10-12 градусов. Скорость ветре не будет превышать 10 м/c. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в дневное время ожидается от 18 до 23 градусов тепла, а ночью ­– до 7-12 градусов.

В субботу в столице сохранится «желтый» уровень погодной опасности из-за высокой вероятности возникновения пожаров.

Ранее синoптики рaccкaзaли, кoгдa в Москве зaкoнчится лeтo.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Москвичи по возвращении с дачи нашли в своей квартире живых цыплят
Летняя пассажирская навигация по Москве-реке завершится в октябре

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017