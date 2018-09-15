Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Теплая погода без осадков ожидается в столичном регионе в субботу, 15 сентября, передает Гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, в Москве днем столбики термометров покажут от 20 до 22 градусов, а ночью температура опустится до 10-12 градусов. Скорость ветре не будет превышать 10 м/c. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в дневное время ожидается от 18 до 23 градусов тепла, а ночью ­– до 7-12 градусов.

В субботу в столице сохранится «желтый» уровень погодной опасности из-за высокой вероятности возникновения пожаров.

Ранее синoптики рaccкaзaли, кoгдa в Москве зaкoнчится лeтo.