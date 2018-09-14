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Летняя пассажирская навигация по Москве-реке завершится в октябре

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
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Летняя пассажирская навигация по Москве-реке будет работать до середины октября. Об этом рассказал президент Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота Кирилл Евдокимов.

Вместе с тем, по его словам, корпоративные рейсы будут работать до середины ноября, пишет сетевое издание m24.ru.

Стартовала летняя пассажирская навигация по Москве-реке 24 апреля. Всего для прогулок задействовано порядка сотни теплоходов двух десятков компаний. Ранее заммэра столицы Максим Ликсутов сообщил, что в рамках развития речного транспорта столицы в Москве планируют запустить новые пассажирские маршруты по Москве‑реке.

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