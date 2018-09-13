«Плавающий» 25-метровый бассейн откроют на Москве-реке к 2026 году

«Плавающий» бассейн диаметром 25 м откроется в новом квартале ЗИЛа на набережной Марка Шагала в Москве. Конструкция будет представлять собой понтон с подведенными к нему коммуникациями. Об этом в четверг, 13 сентября, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

«У застройщика есть идея — прямо на воде, в старом русле Москвы-реки, сделать круглогодичный бассейн диаметром 25 м», — цитирует Кузнецова сайт kp.ru.

Построить бассейн, в котором благодаря коммуникациям можно будет плавать даже зимой, планируют к 2026 году.

В настоящее время изучается зарубежный опыт создания подобных сооружений и техническая возможность установки бассейна на Москве-реке, отметил представитель строительной компании Иван Романов.

Подобные бассейны работают по всему миру. Так, посреди реки Шпрее в Берлине располагается бассейн под открытым небом длиной чуть больше 30 м. А на берегу моря в одном из регионов Чили обустроили бассейн размером 8 га. Прежде чем попасть туда, океанская вода фильтруется по специальной технологии.

Накануне Сергей Кузнецов рассказал, что в Москве в течение ближайших пяти лет планируют благоустроить более 40 км набережных. Начнется обустройство на центральном участке между шлюзами в Мневниках и Коломенском.