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В Москве благоустроят 40 км набережных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В течение ближайших пяти лет в Москве могут благоустроить более 40 км набережных. Об этом во время лекции в Московском архитектурно-строительном институте рассказал главный архитектор города Сергей Кузнецов.

По словам Кузнецова, внутри города около 200 км набережных. Однако среди них мало тех, которые «работают как полноценная классная набережная». Для исправления ситуации многое уже делается, приводит его слова агентство городских новостей «Москва». По его словам, обустройство начнется на центральном участке между шлюзами в Мневниках и Коломенском.

6 сентября в пресс-службе Москомстройинвеста сообщили, что в столице появятся три новые зоны отдыха у воды. Предложенные под благоустройство участки расположены на Карамышевской набережной от Живописного моста до 3-го Силикатного проезда, на набережной Москвы-реки под Шелепихинским мостом, а также на участке набережной между Белорусским и Дорогомиловским мостами.

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