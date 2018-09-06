В Москве благоустроят еще три зоны отдыха у воды

Проекты планировки трех набережных Москвы-реки готовит Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) под руководством Сергея Собянина. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Появятся новые зоны отдыха на территории Западного и Северо-Западного административных округов столицы, уточняет агентство городских новостей «Москва». Предложенные под благоустройство участки расположены на Карамышевской набережной от Живописного моста до 3-го Силикатного проезда, на набережной Москвы-реки под Шелепихинским мостом, а также на участке набережной между Белорусским и Дорогомиловским мостами.

По словам председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, разработка проектов планировок предусматривает сохранение зеленого профиля территорий и создание на них комфортных условий для отдыха москвичей у воды.

29 августа сообщалось, что в Москве после благоустройства открылся ландшафтный парк «Митино».