Прямой эфир

В Москве благоустроят еще три зоны отдыха у воды

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проекты планировки трех набережных Москвы-реки готовит Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) под руководством Сергея Собянина. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Появятся новые зоны отдыха на территории Западного и Северо-Западного административных округов столицы, уточняет агентство городских новостей «Москва». Предложенные под благоустройство участки расположены на Карамышевской набережной от Живописного моста до 3-го Силикатного проезда, на набережной Москвы-реки под Шелепихинским мостом, а также на участке набережной между Белорусским и Дорогомиловским мостами.

По словам председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, разработка проектов планировок предусматривает сохранение зеленого профиля территорий и создание на них комфортных условий для отдыха москвичей у воды.

29 августа сообщалось, что в Москве после благоустройства открылся ландшафтный парк «Митино».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российские туристы предпочли Сочи отдыху в Турции
Собянин открыл парк 50-летия Октября после благоустройства

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017