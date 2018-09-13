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Синоптики назвали дату завершения климатического лета

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Синоптики рассказали, когда в Москве закончится лето.

До 15 сентября температура воздуха продержится на уровне 20 градусов. С 16 сентября к Москве приблизится атмосферный фронт, погода изменится, передает «Федеральное агентство новостей».

По словам главного специалиста Гидрометцентра Марины Макаровой, погода обычно меняется после 24 августа, но в этом году климатическое лето простояло в столице намного дольше.

11 сентября синоптики пообещали москвичам заморозки с 17 сентября.

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