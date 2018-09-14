Москвичи по возвращении с дачи нашли в своей квартире живых цыплят

Несколько цыплят вылупились из яиц, которые лежали на подоконнике в одной из столичных квартир. Хозяева обнаружили их, когда вернулись в город с дачи спустя три недели отсутствия.

Когда они вошли в квартиру, тут же услышали странный писк. Сначала они решили, что причиной являются поломки в электротехнике, но затем обнаружили двух цыплят, которые пытались самостоятельно выбраться из треснувшей скорлупы.

«Мы сразу кинулись звонить соседям, знакомым, друзьям. Установили коробку, накидали туда сена, сбегали в зоомагазин и купили специальную лампу, чтобы им было тепло. Всю ночь мы не спали, переживали», — приводит телеканал «Звезда» слова Ирины, хозяйки птенцов.

Москвичи не задумываются, как это могло произойти, и не спешат выяснять это, обращаясь в контролирующие инстанции, поскольку решили оставить цыплят себе. Им всего двое суток от роду, но они активно клюют зерно и пьют воду из поилки. Есть цыплят владельцы не планируют. Отмечается, что на птицефабрике могли что-то перепутать и направить в розничную торговлю не ту партию яиц.

10 июня сообщалось, что сотни цыплят вылупились из выброшенных на свалку яиц в Грузии.