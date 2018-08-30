Змея на лобовом стекле машины напугала автомобилистов в Череповце

Выползшая на лобовое стекло машины змея напугала автомобилистов в Череповце. Видеозапись инцидента опубликована в соцсети «ВКонтакте» 28 августа.

Уж выполз на лобовое стекло из-под капота прямо во время движения автомобиля. Водитель сначала хотел согнать его с помощью дворников, но передумал, поскольку его пассажир был напуган, сообщает телеканал «Звезда».

Отмечается, что уж уполз в траву самостоятельно после того, как машина остановилась.