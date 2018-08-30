Прямой эфир

Змея на лобовом стекле машины напугала автомобилистов в Череповце

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выползшая на лобовое стекло машины змея напугала автомобилистов в Череповце. Видеозапись инцидента опубликована в соцсети «ВКонтакте» 28 августа.

Уж выполз на лобовое стекло из-под капота прямо во время движения автомобиля. Водитель сначала хотел согнать его с помощью дворников, но передумал, поскольку его пассажир был напуган, сообщает телеканал «Звезда».

Отмечается, что уж уполз в траву самостоятельно после того, как машина остановилась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Из квартиры в Москве забрали 20 ядовитых змей
Пользователи сети «ломают голову» над поиском змеи на фото

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017